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Güncel
DHA 03.05.2024 10:52

Yoldan geçen kişi göğsünden vuruldu

Diyarbakır’da silahlı çatışmada yoldan geçen İnayet S. göğsünden vuruldu. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yoldan geçen kişi göğsünden vuruldu
[TRT HABER (Arşiv)]

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta, S.S. ve M.K., husumetli oldukları N.Ö.’ye tabanca ile ateş etti.

N.Ö.’nün de karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Bu sırada yoldan geçen İnayet S., yandaki kıraathaneye sığınmak isterken kurşunlardan biri vücuduna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İnayet S., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

S.S. M.K. ve N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, İnayet S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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