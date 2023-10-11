Az Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 11.10.2023 00:10

Hasadı yapılan ayçiçek tarlaları geçim kaynağı oldu

Edirne’de bazı vatandaşlar hasat edilen ayçiçek tarlalarında biçerdöverlerin alamadığı kafaları toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hasadı yapılan ayçiçek tarlaları geçim kaynağı oldu

Edirne’de bazı vatandaşlar hasadı yapılan ayçiçek tarlalarında biçerdöverlerin alamadığı gündöndü kafalarını toplayıp çuvallara dolduruyor.

Çuvallar doldurdukları ayçiçek kafalarını daha sonra yağ, un, şeker, ya da para karşılığında satıyor. Tarlada ayçiçek başaklarını topladıklarını söyleyen vatandaşlar geçen yılarda yaklaşık 2 ton topladıklarını ama bu yıl kuraklık nedeniyle çok az ayçiçeği olduğunu belirttiler.

“Eskiden yaklaşık 2 ton toplardık”

Tarlada Ayçiçek toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlardan Yıldız Yaprak, kalan ayçiçek kafalarını topladıklarını ifade ederek, “20 senedir her fırsatta Ayçiçek tarlasında başakları topluyoruz. Şimdilik 2 çuval topladık. Topladıklarımızı yağ ve un karşılığında veriyoruz. 7 tane çocuğum var, onlara bakıyorum. Çiftçiler, tarlaları bereketlensin diye bize de geçin toplayın diyorlar. Eskiden yaklaşık 2 ton toplardık. Kar, yağmur yağmadığından dolayı bu sene kuraklık var. Allah hepimizin sonunu hayır etsin” dedi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:19
TBMM'de 'İsrail-Filistin' görüşmesi
01:19
Isparta'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda 7 gözaltı
00:47
Blinken İsrail'e gidiyor
00:37
ABD İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini artırdı
01:00
Şanlıurfa'da ev yangını: 5 kişi hastanelik oldu
00:27
Almanya İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
İstanbul'da akşam
İstanbul'da akşam
FOTO FOKUS
TRT Haber Aşkelon'da
TRT Haber Aşkelon'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ