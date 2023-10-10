Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Düzce'de öğrencileri ağırladı

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Gölyaka ilçesinde öğrencilerin ziyaretine açıldı.

İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu mobil müze, her gün farklı bir okula giderek öğrencilerin Çanakkale ruhunu yakalayabilmelerine imkan veriyor.

Son olarak Gölyaka Yunus Emre İlkokulu bahçesine park eden mobil müzeyi gezen öğrencilere, görevli rehber Haydar Eren Uluğ tarafından Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi verildi.