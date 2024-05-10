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Güncel
İHA 10.05.2024 09:26

Harşit Çayı’nda su samuru, Torul’da yaban keçisi görüntülendi

Gümüşhane’de Harşit Çayı üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru ve Torul ilçesinde de kayaların usta tırmanıcıları yaban keçileri görüntülendi.

Harşit Çayı’nda su samuru, Torul’da yaban keçisi görüntülendi

Kentte Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak nitelendirilen Harşit Çayı’nda dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntülendi.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde su samuru çay kenarındaki beton duvar üzerinde hareket halinde görüntülendi. Torul ilçesinde de kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri yine bir vatandaşın kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde yaban keçileri dik bir dağ yamacı üzerinde hareket halinde görüntülendi. 

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