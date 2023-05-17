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Güncel
İHA 17.05.2023 19:53

Hardal çiçekleri Tunceli’yi sarıya boyadı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı

Baharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan yabani hardal çiçekleri Tunceli’yi adeta sarıya boyadı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Hardal çiçekleri Tunceli’yi sarıya boyadı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı

Baharın gelmesiyle birlikte Tunceli’nin birçok farklı bölgesinde yabani hardal çiçekleri yeşerdi. Çiçeklerle birlikte tarlalar adeta sarıya boyanırken ortaya eşsiz manzaralar çıktı.Birçok vatandaş çiçeklerin arasında fotoğraf çektirdi.

Hardal çiçekleri Tunceli’yi sarıya boyadı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı

Çemişgezek, Ovacık ve Pülümür ilçeleri başta olmak üzere kentin hemen hemen her bölgesinde yetişen yabani hardal çiçeklerinin arasında zaman zaman görünen yaban keçileri de kentin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.

Tunceli doğasının her mevsim kendilerine huzur verdiğini aktaran doğa tutkunu Tolga Dinçsoy, `Tunceli ilimizin doğası her mevsim çok güzel. Özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında bu güzellik daha da zirve yapıyor. Yabani hardal çiçeklerinin arasında, yabani keçilerini görmek bu güzelliği özetliyor` dedi.

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