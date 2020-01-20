Ankara'nın Altındağ ilçesinde ikinci el kıyafetlerin satıldığı pazarda tezgah açanlardan zorla para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu İskitler semtinde haftada 3 gün kurulan ikinci el giyim ve kıyafet pazarında tezgah açmak isteyen kişilerden haraç toplandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaklaşık 8 ay süren soruşturma sonunda söz konusu suç örgütünün elebaşı ve üyelerinden oluşan 9 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Gözaltı kararının ardından harekete geçen ekipler, pazar yerine ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı, firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, pazar yerinde tezgah açan kişilerden zorla 50 ile 100 lira arasında para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattırdıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgah için haraç vermeyen kişileri kahvehanenin alt katındaki özel bölümde kıyafetlerini çıkardıktan sonra sopalarla dövdükleri ve saçlarını kestikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, kayda aldıkları görüntülerle haraç vermek istemeyen diğer kişileri de tehdit ettikleri belirlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, alacakların yazıldığı ajanda ve oyun pulları ile işkencelere ilişkin görüntü kayıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Pazar esnafı da şikayetçi

Şüphelilerden şikayetçi olan 40 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Pazar esnafından İ.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır açtığı tezgahta ekmek parası için ikinci el eşya sattığını söyledi.

İ.B. şunları kaydetti:

"Her hafta 20 lira, 30 lira, tezgahın büyüklüğüne göre yeri geliyor, 50 lira yer parası veriyorum. 10 liralar, 20 liralar azımsanıyor. Kazanamıyoruz zaten. Gece 02.00'lerde geliyoruz ancak yer buluyoruz. 1 liraya malzeme satıyoruz, 100 lira kazanıyoruz. Çay parası, yemek parası derken elimizde 3-5 kuruş kalıyor."

Kaynak: AA