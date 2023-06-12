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Güncel
AA 12.06.2023 08:34

Hangi yollarda çalışma yapılıyor? İşte 12 Haziran 2023 yol durumu bülteni...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Hangi yollarda çalışma yapılıyor? İşte 12 Haziran 2023 yol durumu bülteni...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-İstanbul istikameti 221-222. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, ulaşıma karşı istikametten iki yönlü izin verilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Göle-Ardahan devlet yolunun 34-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

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