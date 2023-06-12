Hangi yollarda çalışma yapılıyor? İşte 12 Haziran 2023 yol durumu bülteni...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-İstanbul istikameti 221-222. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, ulaşıma karşı istikametten iki yönlü izin verilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Göle-Ardahan devlet yolunun 34-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.