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Güncel
İHA 12.06.2023 04:39

Kocaeli'de kavga kanlı bitti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan kavganın neticesinde bir kişi sağ elinden bıçaklanırken kafasında da kesikler olduğu görüldü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, bandaj ve sargılarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'de kavga kanlı bitti
[Fotograf: İHA]

Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 5217. Sokak üzerinde meydana gele olayda E.Ç. ile kim olduğu henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma yaşandı.

Büyüyerek kavgaya dönen olayın neticesinde bıçaklar konuştu.

E.Ç., sağ elinden bıçaklanırken kafasında da kesikler olduğu görüldü. Yaralanan E.Ç. kanlar içinde yerde kalırken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler bölgeden uzaklaştı.

Kocaeli'de kavga kanlı bitti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı, kafasına bandaj uygulanarak kanaması durdurulan E.Ç.’nin eline de sargı yapıldı.

İlk müdahalenin ardından E.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı. 

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