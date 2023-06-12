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Güncel
AA 12.06.2023 01:43

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Gazi Mahallesi 549 Sokak üzerinde D.Y  ile F.A  arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A ile A.Y tabancayla vuruldu.

Kavga sırasında yoldan geçen E.S isimli kadıncda ayağına isabet eden saçmalar ile yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, açılan ateşte park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

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