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Güncel
AA 12.06.2023 01:07

Otoyolda kaza yaptığı için otomobilinden inen sürücü, araç çarpması sonucu öldü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kullandığı otomobilden kaza yaptığı için inen sürücü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoyolda kaza yaptığı için otomobilinden inen sürücü, araç çarpması sonucu öldü
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Yakup Enes Çalışkan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje vurdu.

Kaza sonrasında otomobilinden inerek otoyolun ortasına kadar yürüyen Çalışkan'a, sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı.

Çalışkan, daha sonra bir başka aracın çarpması sonucu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Çalışkan'a çarpan araçların bulunması için çalışma başlattı.

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