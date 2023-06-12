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Güncel
AA 12.06.2023 00:37

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Zonguldak'ta düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
[Fotograf: AA]

Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, Akın K. karın bölgesinden, Mert C.K. sol ayağından silahla, Ogün K. ise yüzünden kesici aletle yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Akın K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenilen Akın K'nin hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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