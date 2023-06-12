Zonguldak'ta zincirleme kaza

Eski terminal kavşağından dönmek isteyen C.K.'nın kullandığı otomobil önünden geçen 2 çocuğa çarpmamak için aniden durdu.

Bu sırada arkadan gelen S.D. idaresindeki otomobil, otomobile arkadan, M.S.'nin kullandığı minibüs ise başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik Kaza nedeniyle bir süre aksadı.

Araçta bulunan bazı vatandaşlar Kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadı.

Trafik araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.