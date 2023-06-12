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Güncel
İHA 12.06.2023 01:16

Zonguldak'ta zincirleme kaza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta zincirleme kaza
[Fotograf: İHA]

Eski terminal kavşağından dönmek isteyen C.K.'nın kullandığı otomobil önünden geçen 2 çocuğa çarpmamak için aniden durdu.

Bu sırada arkadan gelen S.D. idaresindeki otomobil, otomobile arkadan, M.S.'nin kullandığı minibüs ise başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik Kaza nedeniyle bir süre aksadı.

Araçta bulunan bazı vatandaşlar Kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadı.

Trafik araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

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