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Güncel
DHA 12.06.2023 02:53

İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası kavga çıktı, 5 yaralı

Düzce'de, D-100 Karayolu seyir halindeyken makas attığı iddia edilen otomobille başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası kavga çıktı, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kazadan sonra otomobil sürücülerinin haber verdiği yakınları olay yerine gelerek kavga etti. 00.30 sıralarında D-100 Karayolunun Çoban mevkiinde meydana gelen kazada Ankara istikametine giden ve makas attığı iddia edilen Abdullah K. yönetimindeki otomobil, Kenan Ç. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Büşra K., Eslemgül Ç. ve Mürüvet Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sürücüler Kenan Ç. ile Abdullah K.'nın yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

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