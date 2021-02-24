Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkbank'tan 100 bin liralık kredi desteği... Halkbank seyahat acenteleri kredi desteği
Halkbank seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar kredi sağlayacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Halkbank kredi desteği...
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı.
Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.
Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak.
Paketten yararlanan acentelere Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT havale imkanı sunulacak.
TÜRSAB'a kayıtlı 10 bine yakın seyahat acentesinin paketten faydalanması bekleniyor.
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