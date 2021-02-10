Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkamayan çocukların sanatsal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Kent Park'ta Anne-Çocuk Sanat Atölyesi gerçekleştirildi.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, Kovid-19 kuralları kapsamında kurulan masalarda müzik eşliğinde resim çizdi, kağıt hamurdan maske, kukla ve ritim çalışmaları yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların çalışmalarına eşlik ederek kek ve meyve suyu dağıttı.

Hakkari Ünivesitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 sürecinden dolayı birçok etkinliğin yapılamadığını söyledi.

Bu nedenle açık havada sanat atölyeleri kurduklarını belirten Sağlam, "Bu etkinlik bir ilk oldu. Burada anne ve çocukların beraber çalışabileceği, üretebileceği bir alan oluşturduk. Atölye çalışmalarının içinde kukla yapımı, kağıt hamurundan maske, ritim ve resim çalışmaları var. Yarıyıl tatilinde çocuk ve annelerine yönelik sanatsal ve kültürel anlamda açık hava atölyesi kurarak bu etkinliği düzenledik. Desteklerinden dolayı Hakkari Valiliğine, Hakkari Belediyesine, İl Emniyet Müdürlüğüne, DAKA Hakkari Yatırım Ofisine teşekkür ederim." diye konuştu.