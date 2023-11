Hakkari'de yaşamını yitiren polis memuru Trabzon'da toprağa verildi

Motosikletiyle dün geçirdiği trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü'nün cenazesi, uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Akyüzlü için Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akyüzlü'nün cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaban Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.