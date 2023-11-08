Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.11.2023 14:40

Hakkari'de yaşamını yitiren polis memuru Trabzon'da toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'de yaşamını yitiren polis memuru Trabzon'da toprağa verildi
[Fotograf: AA]

Motosikletiyle dün geçirdiği trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü'nün cenazesi, uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Hakkari'de yaşamını yitiren polis memuru Trabzon'da toprağa verildi

Akyüzlü için Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akyüzlü'nün cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaban Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverler buluşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 7 yaralı
16:24
Bursa'da "Mercek" operasyonu: 88 tutuklama
16:30
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
16:17
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor
16:22
Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası'nın iptali talebini reddetti
16:05
Bakan Ersoy: Kazı çalışmalarını 12 aya yayacağız
İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu
İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ