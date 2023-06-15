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Güncel
AA 15.06.2023 14:53

Hakkari'de şiir dinletisi düzenlendi

Hakkari'de Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Hakkari'de şiir dinletisi düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezindeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türk medeniyetini ayakta tutan Mevlana, Yunus Emre, Sezai Karakoç, Aşık Veysel, Fuzuli, Ahmedi Hani, Melaye Bateyi, Fuzuli, Necip Fazıl ve daha nice kıymetli şahsiyet ve mütefekkirlerin manevi izinden gittiklerini söyledi.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler şairlere ait şiirler seslendirdi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, İl Defterdarı Ramazan Özdemir, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.​​​​​

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