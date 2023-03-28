Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de mukabele geleneği sürüyor
Hakkari Ulu Camii’nde Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor.
İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Hakkari'de bu yıl yoğun katılımla sürüyor.
Vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazları arasında gerçekleştiriliyor.
Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.
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