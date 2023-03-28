Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkmadar, Niğde Belediyesi ek hizmet binası giriş katında hizmet vermeye başlayan kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de ek hizmet binasının giriş katının kütüphane olarak kullanılacağını söyledi.

Kütüphanenin yer tahsisini ve tefrişatını belediyenin yaptığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Burası geçmişte kütüphaneymiş ama çok verimli kullanılmamış. Bundan sonra yeni nesil kütüphane olarak verimli şekilde kullanılacak. Eski kütüphane anlayışını bir kenara bırakıyoruz. Burayı 24 saat açmayı planlıyoruz. Gençlerimize çay, kahve ikramı sunacağız. Talep olursa ramazanda sahura kadar açıp sahur ikramını da yapmak istiyoruz, talebe bakacağız. Daha sonrasında da gece çorba ikramıyla, kahvesiyle, çayıyla uzun süre gençlerimizi biz burada misafir etmek istiyoruz. Üst katta biz çalışacağız ve gençlerle bir arada olacağız."

Özdemir, sene sonuna kadar 6 kütüphaneyi daha açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer de kütüphanenin 300 metrekarelik alanda hizmet vereceğini aktararak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız olarak ilk etapta 6 bin 500 kitabı okuyucularımızın hizmetine sunacağız. İlerleyen zamanlarda güncellenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.