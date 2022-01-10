Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hakkari'de kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kentte, belediyeye ait karla mücadele ekipleri, özellikle gizli buzlanmaya yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte vatandaşlar, bu şekilde devam etmesi halinde kar kalınlığının yarım metreyi bulabileceğini ifade ettiler.
Öte yandan köy ve mezra yollarının ulaşıma kapanmaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri de belli aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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