Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Manken"in de katıldığı aramada 15 ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli karakola götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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