Şırnak'ın Cizre ilçesinden Hakkari'ye gitmek için 20 gün önce yola çıkan göçerler, Yeşliöz köyü yakınlarında kara yakalandı.

Olumsuz hava koşuları nedeniyle 8 göçerin yaklaşık 1500 koyunla mahsur kaldığı bilgisi üzerine, Hakkari İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile bölgedeki güvenlik korucuları tarafından çalışma başlatıldı.

Görevlilerin uzun süren uğraşları sonucu kurtarılan göçerler ve koyun sürüsü, merkeze bağlı Işık köyü Yapraklı mezrasına ulaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Göçerlerden 57 yaşındaki Ahmet Bozkurt, Cizre'ye bağlı Bozalan köyünden gelirken bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Şırnak'ta da 3 gün mahsur kalmışlar

Şırnak tarafında da 3 gün mahsur kaldıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Oradaki vatandaşlar bize yardım edip kurtardılar. Bir gün sonra Yeşilöz Tepesi mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldık. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri bize yardımcı oldu. İş makineleriyle bizi kurtardılar. Yaklaşık 24 saat zorlu bölgede mahsur kaldık. Yoğun kardan dolayı koyunlarımızı otlatamadık. Geceyi çok zor geçirdik, ateş yakacak odunumuz da yoktu. Sağ olsun ekipler yardımcı oldu ve sağlıklı bir şekilde Yapraklı mezrasına ulaştık."

Ramazan Bozkurt ise Faraşin Yaylası'ndan çıktıktan sonra olumsuz hava koşularının hem kendilerini hem de hayvanlarını zor durumda bıraktığını ifade etti.

Kardan dolayı hayvanların aç kaldığını ve ıslandığını belirten Bozkurt, "Zor durumda kaldığımız için İl Özel İdaresi ekipleri ve şantiye şefiyle irtibata geçtik. Allah razı olsun ekipler yardımımıza koştu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.