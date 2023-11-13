Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 06:53

Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

Hakkari'de 26 Ekim-10 Kasım tarihlerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 Ekim-10 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 297 elektronik sigara, 773 takı, 42 litre alkollü içki, 122 şemsiye, 23 bıçak, 160 çakmak, 73 kahve öğütücü, 18 su ısıtıcısı, 276 termos, 24 kilogram çay, 2 akıllı kol saati, 24 cep telefonu, 60 puro ele geçirildi.

Şüpheli 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Burdur'da 2 römork ve 12 ton saman yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara toplu transfer uygulamaları hızlandı
07:19
Arjantin'de tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 6 kişi öldü
07:14
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 7 kişinin cesedi bulundu
07:06
Nijerya'da 2,3 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı
06:56
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:58
Fransa'da İsrail yanlısı gösteriye ülkenin önde gelen siyasileri katıldı
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
FOTO FOKUS
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ