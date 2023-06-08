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Güncel
AA 08.06.2023 10:05

Hakkari'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Hakkari'de, Jandarma Genel Komutanlığına ait "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Hakkari'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Mobil tır, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında kente geldi.

Bulvar Caddesi'nde konuşlandırılan tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Hakkari'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Uygulama sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Uygulamaya katılanlar, yaşadıkları tecrübeyi cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Simülasyon tırına binen vatandaşlardan Ferhat Aydın, emniyet kemeri takmanın önemine değinerek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

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