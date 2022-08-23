Durankaya Belediyesi ve Kocaeli Gebze Belediyesinin "Kardeş Belediye Projesi" kapsamında Yenimahalle Dağsu semtinde inşa edilecek cami ve taziye evi için çalışmalara başlandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda gelişmelerin yaşandığını, çok güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Temelini attıkları cami ve taziye evinin hayırlı olmasını dileyen Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari tarihinin en büyük kalkınmasını, gelişmesini ve hizmetini yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkarilere verdiği değer, bizlere tanımış olduğu pozitif ayrımcılık, bakanlarımızın desteğiyle inanılmaz hizmetler yapılıyor. Hakkari gelişiyor, kalkınıyor, dönüşüyor. Hakkari'nin eski imajı bitti. Terör inşallah önümüzdeki günlerde tam manasıyla gündemimizden çıkacak. Hakkari artık yapılan hizmetler, festivaleler ve organizasyonlarla anılıyor. Çok güzel hizmetler hayata geçiyor. Yüksekova'da şu an 3 bin 300 TOKİ konutumuz vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Organize Sanayi Bölgesi bakanlık tarafından kabul edildi."

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ülke toprağının her karışının kendileri için aynı önemde olduğunu söyledi.

Gebze'nin Türkiye ihracatının yüze 16'sını gerçekleştiren, 81 ilden insanların yaşadığı bir ilçe olduğunu aktaran Büyükgöz, "İnancımızın mihmandarlığını yapan mekanlar bizim için önceliklidir. Bir yerde minareyi görüyorsanız orası İslam beldesi ve Müslümanların yaşadığı yerdir. Orada emin bir şekilde selam verebilir, insanlardan güzel bir muamele görebilirsiniz. Buraya cami ve taziye evinin temel atma törenine katılmaya geldik. Cami ve taziye evinin yapımında emeği geçen herkse teşekkür ederim" dedi.