Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de arızayı gidermeye çalışan işçi akıma kapıldı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman ağır yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman, akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Kahraman, ekip arkadaşlarınca direkten indirilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kahramanmaraş'a sevk edildi.
Etiketler: Hakkari Kahramanmaraş Elektrik İş Kazaları
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