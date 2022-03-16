AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

Açık lise sınavları tamamlandı mı?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde sona erdi.

AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Sınavın sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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