Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de açık hava sineması
[Fotograf: İHA]
Hakkari Belediyesi tarafından açık hava sineması etkinliği düzenledi.
"Hakkari'de hayat var" sloganıyla Altay Caddesi'ndeki Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Etkinlikte vatandaşlar, "Yarının Dünyası" filmini izleyerek güzel zaman geçirdi. Stant açan bazı kadınlar da evde hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.
Kentte 8 gün sürecek etkinlikte vatandaşlar açık havada farklı filmleri izleme imkanı bulabilecek.
Etiketler: Hakkari
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