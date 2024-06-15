Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.06.2024 17:43

Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor

Çağlayan Mahallesi'nde kurulan pazara gelen besici Fatih Ordukaya, bu yıl durgunluğun yaşandığını belirtti.

Alıcı bulmakta zorlandıklarını belirten Ordukaya, "Kurbanlıkların fiyatı küçükbaş olarak 10 bin liraya kadar olabiliyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Naif Akay da "İstanbul'da fiyatı 180 ile 190 bin lira olan tosunu burada 110 bin liraya satıyoruz. Küçükbaş hayvanların fiyatı 10-15 bin lira arasında. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama fiyatları daha aşağı çekemiyoruz." diye konuştu.

Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor

Hakkari

Hakkari'de canlı hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik sürüyor.

Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Besici Mehmet Ali Kuşar, kurbanlıklarda fiyatların uygun olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketliliğin arttığını söyledi.

Besici Cihan Bahadır da pazarda her bütçeye uygun hayvanın olduğunu ifade ederek "Her yıl bu pazarda hayvan satmak için yerimi alıyorum. İnsanlar daha çok küçükbaş hayvan tercih ediyor. Getirdiğim iki danayı satmaya çalışıyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Bitlis Hakkari
Sıradaki Haber
Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Türkiye Diyanet Vakfı bağışçıların kurban hissesini Filistinlilere ulaştıracak
17:24
Bodrum'da bayram tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
17:10
Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk sürüyor
17:35
Kars'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
17:01
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
17:43
Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırı anı kamerada
Gerede-Karadeniz yolunda trafik durma noktasına geldi
Gerede-Karadeniz yolunda trafik durma noktasına geldi
FOTO FOKUS
Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırı anı kamerada
Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırı anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ