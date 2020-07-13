İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdı.

Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimleri belirlendi.

Diyanetten hac erteleme hakkında bilgilendirme videosu

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirme videosunda, koronavirüs salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yıl hacı adayı kabul etmeyeceği hatırlatıldı.

Bu nedenle bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına gelecek yıl için erteleme ya da iptal hakkı tanındığı belirtilen videoda, bu hakkın 2021'de nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

Videoya, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.