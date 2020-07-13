Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gökhan Karayazı yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Ali Ekin idaresindeki 34 USN 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki demir direğe çarparak durabildi.
Kazada otomobilde bulunan Zübeyde Yasak ve Fatma Sümeyye Ekin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 16:13
- 16:11
- 16:15
- 16:12
- 15:38
Sıradaki Haber
Sinop'ta denizde boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz