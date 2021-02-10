Hükümetten yapılan açıklamada, Rus ve Ruandalı askerlerin de destek verdiği Orta Afrika ordusunun başkent Bangui’yi Kamerun’a bağlayan güzergahta stratejik öneme sahip Bouar şehrinin kontrolünü tekrar ele geçirdiği bildirildi.

Ordu, 9-17 Ocak’ta yaşanan çatışmaların ardından binlerce kişinin evlerini terk etmeye zorunda kaldığı Bouar şehrinden çekilmiş, isyancı grup Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) kenti ele geçirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede güvenlik güçleri isyancıların kontrolündeki Boali, Bossembele ve Yaloke şehirlerinin ardından Bouar’ı da geri alarak ilerleyişini sürdürüyor.