İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya sınırına yakın Stepantsminda kasabasında bir aracın çığ altında kaldığı bildirildi.

Araçta bulunan bir Rus vatandaşının hayatını kaybettiği, araçtaki diğer iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.