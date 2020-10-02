Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 765 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 462 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 829 bin 614 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 730 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,77 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,79 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,61 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 805 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 690 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.