Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 291 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 266 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 618 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 629 bin 934 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 147 bin 83 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 125 bin 117 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 114 bin 745 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 950 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 104 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.