Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 443 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 4 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 886 bin 693 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 207 bin 271 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 190 bin 60 megavatsaat ile ithal kömür ve 171 bin 927 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 988 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 691 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA