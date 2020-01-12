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Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı12 Ocak 2020 Pazar 09:14 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 09:16
Güngören'de bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 06 AYP 60 plakalı araç, iddiaya göre, saat 04.30 sularında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Yavuz Selim tramvay durağı yakınında takla atan aracın sürücüsü ve araçta bulunan diğer yolcu yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA