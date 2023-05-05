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Güncel
DHA 05.05.2023 09:30

Güngören'de motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı

Güngören'de park halindeki bir motosikleti çalmak isteyen ve uzun süre uğraşan şüpheli motosikletin kilitli direksiyonunu kıramayınca parmak izlerini sildikten sonra kayıplara karıştı. Motosikleti çalmak isteyen kişinin dakikalarca uğraştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güngören'de motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı
[Fotograf: DHA]

Olay Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce motosikleti inceleyen kişi, motosikletin kilitli direksiyonunu kırmak için uzun süre uğraştı. Başarılı olamayınca, motosiklete binen şüpheli bu kez motosikleti hareket ettirmeyi denedi.

Ayağıyla direksiyona yüklenen şüpheli, motosikleti yere düşürdü. Motosikletin kilitli direksiyonunu yerde de açmak için dakikalarca uğraşan hırsızlık zanlısı başarılı olamayınca, motosikleti park edilen yere bıraktı.

Parmak izi bırakmamak için direksiyondaki izleri temizleyen şüpheli hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Şüphelinin motosikleti çalmaya çalıştığı ve parmak izlerini sildiği anlar anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.  

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