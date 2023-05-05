Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 05.05.2023 09:27

Arnavutköy'de fabrika sahibi ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Arnavutköy'de otomobil yedek parçası üreten fabrikanın sahibi Mehmet Şen, alacak verecek meselesi olduğu belirtilen saldırgan tarafından ofisinde öldürüldü.

Arnavutköy'de fabrika sahibi ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

İddiaya göre 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti.

Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu.

Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Mehmet Şen, yazılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırının üzerinden 6 saat sonra Sarıyer'de göz altına alındı.   

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Viranşehir'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Somali'de Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı
11:28
Bakırköy'de yüzlerce damacana yola saçıldı
11:27
THY'nin Palermo'ya direkt uçuşu başladı
11:22
Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik gücündeki payı yüzde 9'u aştı
11:18
Wagner mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut’tan çekiliyor
11:16
Kolombiya, ABD ile düzensiz göçmenlerin iadesi programını geçici olarak askıya aldı
MEB'in "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"nda pilot uygulama başladı
MEB'in "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"nda pilot uygulama başladı
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ