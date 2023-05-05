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Güncel
DHA 05.05.2023 09:22

Karaman'da asker eğlencesinde düzgün oynamama kavgası: 8 gözaltı

Asker eğlencesinde iddiaya göre gençler arasında 'düzgün oynamama' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da asker eğlencesinde düzgün oynamama kavgası: 8 gözaltı

Olay, bugün saat 20.10 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi.

Adem T., vatani görevini yapmak için askeri birliğine gitmeden önce arkadaşlarını ve yakınlarını davet edip, evlerinin bulunduğu sokaktaki boş arazide eğlence düzenledi. Müzik eşliğinde oynayan gençler arasında iddiaya göre 'düzgün oynamama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga, yaklaşık 50 polisin müdahalesiyle sona erdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu hafif yaralananlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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