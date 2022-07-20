Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerindeki sıcaklık, insanları bunalttı. Diyarbakır, Mardin’in Nusaybin ilçesi, Batman ve Şırnak’ın Silopi ilçelerinde şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğu, önceki günlere göre daha düşük oldu.

Sıcaklıkla beraber çocuklar serinlemek için süs havuzlarına girerken, evlerinde duramayıp dışarı çıkanlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

Bölge esnafı, araçların altına sığınan sokak hayvanlarına su ve yemek vererek hem açlıklarını giderdi hem de serinlemelerini sağladı. Batman’da bazı sokak köpeklerinin de süs havuzlarına girdiği görüldü.

Silopi'de termometreler 44 dereceyi gördü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 44 dereceyi bulurken, yarın 45 derece olacağı tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar yüzünden evlerinde çıkmayanlar dinlenmeye çekilirken, ilçenin en işlek caddelerinde ise az sayıda insan görüldü.

Trafik yoğunluğunda düşüş yaşandı

Diyarbakır’da da günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerinde sıcaklıkla, trafikteki yoğunlukta önceki günlere göre düşüş yaşandı. Çocuklar Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda serinlerken, yetişkinler de gölgelik alanları tercih etti.

Turist çeken kentte tarihi mekanların büyük çoğunluğu sıcaklık nedeniyle boş kaldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinden arkadaşlarıyla tarihi On Gözlü Köprü’ye gelerek ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Selahattin Akikol, “Sıcaktan bunalıp bu serin yere geldik” dedi.