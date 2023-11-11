Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağışı

Son günlerde Kasım ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı Gümüşhane'de dün gece yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşti.



2 bin metre ve üzeri rakımda bulunan yaylalarda gerçekleşen kar yağışının ardından günler sonra yüksek zirveleri kar kapladı. Merkez Taşköprü, Kürtün ilçesindeki Güvende, Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga ve Torul ilçesindeki Minarli yaylalarında sabah erken saatlerde gerçekleşen kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreyi aştığı bölgede hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.