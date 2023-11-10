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Güncel
İHA 10.11.2023 18:00

Çankırı'da aranan 69 şahıs yakalandı

Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çankırı'da aranan 69 şahıs yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 2-8 Kasım tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Ekipleri tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’tehdit’, ‘kasten yaralama’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ gibi suçlardan aranan 69 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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