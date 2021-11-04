Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Gümüşhane'de gerçekleştirdiği yatırımlarla toprağı suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin ederek derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini söyledi.

Kentte son yıllarda yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de gelişeceğine dikkat çeken Yıldız, son olarak Gümüşhane İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi yapımı için başlatılan çalışma kapsamında sözleşme imzalandığını anlattı.

"2050'ye kadar giderilecek"

Tesisin hayata geçmesiyle birlikte şehrin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Yıldız, şuunları söyledi:

"Gümüşhane'de tamamlamak üzere olduğumuz Bahçecik Barajı'ndan alacağımız ham suyu, inşa edeceğimiz günlük 25 bin metreküplük kapasiteli arıtma tesisine aktaracağız ve burada suyumuzu arıtacağız. Arıtma işleminin ardından yine içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi işi kapsamında inşa edeceğimiz 30 kilometre isale hattı ve sonrasındaki 5 bin metreküp kapasiteli temiz su deposuna ileteceğiz."

Kaya Yıldız, Gümüşhanelilere bu müjdeyi vermekten dolayı mutluluk yaşadıklarını anlatarak, "İşimizi inşallah 2023 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Hayırlı olsun" dedi.