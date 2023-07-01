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Güncel
İHA 01.07.2023 09:46

Gümüşhane’deki kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde babasına kurban eti götürdükten sonra ilçeye dönerken kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçla çarpışıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hamile kadın kurtarılamadı.

Gümüşhane’deki kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Şiran ilçesinde yaşayan Süheyla Ş. otomobiliyle Kavakpınarı köyünde yaşayan babasına kızıyla birlikte kurban eti götürdükten sonra kızını köyde bırakıp tek başına ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktı. Süheyla Ş., Şiran-Kelkit karayolu üzerinde ilerlerken Karaşeyh köyü mevkii, Firdevs Hanım Türbesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Efraim Ç. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araç ikiye bölünüp bir parçası şeritte kalıp diğer parçası şarampole savrulurken, kazayı fark edemeyen Tuncay A. ise otomobiliyle ikiye bölünen aracın parçalarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Süheyla Ş. ile minibüste yaralanan Zahibe D. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenilen Süheyla Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ev hanımı olan Süheyla Ş.’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon’a gönderilirken, diğer yaralı Zahibe D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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