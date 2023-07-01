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Güncel
DHA 01.07.2023 09:36

20 yıldır yuvalarını terk etmiyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Köprücük köyüne 20 yıl önce gelip, yaz-kış bölgeden ayrılmayan leylekler cami inşaatına rağmen yuvalarını terk etmiyor.

20 yıldır yuvalarını terk etmiyorlar
[Fotograf: DHA]

Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü de coğrafi konumu nedeniyle leyleklerin uğrak yeri oldu. Özellikle köydeki caminin soba bacasına yuva yapan leylekler, yeni yapılan cami inşaatına rağmen bölgeyi terk etmiyor. Köylülerce korunan ve 20 yıldır köyü terk etmeyen anne leyleğe ise 'Hacı' ismi verildi.

20 yıldır yuvalarını terk etmiyorlar

Yaz-kış köyden hiç ayrılmıyorlar

İnşaat ustası İbrahim Korkmaz, "3 aydır yeni yapılan caminin inşaatında çalışıyorum. Çalışmalarımıza rağmen leylekler yuvalarını terk etmiyor. 20 yıl önce köye gelen iki leylek, yavruları için yılan, balık ve su getirerek besliyor. Bu leylekler, yaz-kış köyden hiç ayrılmıyor. Bazen leylekleri kucağımıza alıp, seviyoruz. Onlar bize, biz de onlara alıştık. Köylüler de bu leylekleri çok seviyor ve koruyor" dedi.

İnşaat işçisi Bülent Korkmaz ise leylekler ile vakit geçirdiklerini, leyleklerin inşaat çalışmalarından rahatsız olmadığını dile getirdi. 

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