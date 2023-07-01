Kesik parmaklarıyla süpürge sapından yaptığı neyi çalıyor

70 yaşındaki Bayram Bat, 1975 yılında İstanbul’da çalışırken sağ elindeki 3 parmağını pres makinesine kaptırarak, kaybetti. Yaşadığı üzücü olaya rağmen hayattan kopmayan Bayram Bat, çok sevdiği neyini çalabilmek için kesik parmakları ile mücadele etti.

Neyin alt deliklerinde kullandığı sağ elini deliklere yetişememesi nedeniyle üst tarafta kullanmaya başlayan Bat, 1 yıllık çabasının ardından el değiştirerek tekrar ney çalmaya başladı.

Plastik süpürge sapından yaptığı neyler ile sokak aralarında konser veren Bat, yıllardır bu şekilde hayatını devam ettiriyor.

“Plastik süpürge sapından yaptığım neyleri çalıyorum”

Yapılmış neyler yerine süpürge sapından yaptığı kendi neylerini çalan Bayram Bat, “İstanbul’da çalışırken 1975 yılında pres makinasına elimi kaptırdım ve 3 parmağımı kaybettim. 2 çocuğum İstanbul’da yaşıyor, ben de hanım ölünce huzurevinde kalıyorum. Bağlama, flüt, ney gibi birçok enstrüman çalıyorum. Öncelerde orkestrada çalışıyordum ama orgun çıkması ile birçok müzisyen işsiz kaldı. Ben de şu anda sokaklarda ney çalıyorum. Sokakta çaldığım neylerimin özelliği ise plastik süpürge saplarından yapılması. Şimdiye kadar süpürge sapından 20 tane ney yaptım. Vatandaşlar da neyimi görünce şaşırıyorlar. Ben de durumu onlara anlatıyorum” dedi.

“Parmaklarımın kesik olduğunu görenler şaşırıyor”

Kesik parmaklar ile ney çalmanın oldukça zor olduğunu dile getiren Bat, “Kesik parmaklarla ney çalmak çok büyük bir sorun. Parmaklarım kesilmeden önce sağ elim neyin üst kısmında olacak şekilde ney çalardım. Şimdi ise parmaklarım kesildiği için elimi değiştirip sağ el alt delikleri kapatacak şekilde ney çalmaya başladım. 1 yıl boyunca alıştırma yaparak bu şekilde ney çalmayı başarabildim. Parmaklarımın kesik olduğunu gören vatandaşlar da ney çaldığıma şaşırıyor. Ayıp olur diye bana sormuyorlar ama kendi aralarında konuşurlarken duyuyorum. Sessizce yanındakilerine, ‘Parmakları yok’ diyorlar. Aslında ben bundan utanmam ve gurur duyarım ama ilgi çektiğini de düşünüyorum. Bu işten hayatımı geçindirebilecek kadar kazancımı sağlayabiliyorum. Samsun’da da beni tanıyıp, sevip sayıyorlar” diye konuştu.

Samsun sokaklarında kesik parmakları ile plastik süpürge sapından yaptığı neyi üfleyerek para kazanan Bayram Bat, vatandaşlar tarafından oldukça seviliyor.