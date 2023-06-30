Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.06.2023 22:48

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi, yürüteçle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı.

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelesini sürdürdü.

Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezinde rutin denetimlerine devam eden ekipler, kendisini engelli gibi göstererek yürüteçle dilencilik yapan bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler bir süre sonra herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan dilenciyi yakalayarak zabıta karakoluna götürdü.

Kabahatlar Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanan dilenci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürüteçle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
Nevşehir'de sağlık çalışanlarına saldıran 2 şüpheli tutuklandı
23:15
ABD, Ukrayna'ya misket bombası desteği vermeyi değerlendiriyor
23:21
İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 21 yaralı
22:54
SYRIZA Avrupa uzmanı: Batı Trakya'daki azınlık 'Türk' olarak tanınmalı
22:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
22:22
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ