Hafif Yağmurlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.01.2024 09:18

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kürtün Emniyet Amirliği ekiplerince Kürtün ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Ekipler, araçta ve içindeki H.A.B, B.Ç. ve İ.K'nin üzerinde 11,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,7 gram tütünle karışık esrar, 1 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve esrar öğütücü ele geçirdi.

Öte yandan şehir merkezinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan Y.K'nin elindeki poşette de 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Borsa güne yatay seyirle başladı
10:12
Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi
10:11
İnşaat maliyet endeksi kasımda arttı
10:06
İstanbul'da uyuşturucu satan avukat tutuklandı
10:03
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz
10:07
İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" yarın Uluslararası Adalet Divanında görüşülecek
ABD'de olumsuz hava şartlarının 40 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
ABD'de olumsuz hava şartlarının 40 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
FOTO FOKUS
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ