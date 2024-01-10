Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kürtün Emniyet Amirliği ekiplerince Kürtün ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Ekipler, araçta ve içindeki H.A.B, B.Ç. ve İ.K'nin üzerinde 11,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,7 gram tütünle karışık esrar, 1 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve esrar öğütücü ele geçirdi.

Öte yandan şehir merkezinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan Y.K'nin elindeki poşette de 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.