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Güncel
AA 09.01.2024 22:51

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih edildi.

Hafta sonu kar tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kaydı.

Ziyaretçilerden Emre Bostan, Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok sevdiğini, tüm kayakseverlere tavsiye ettiğini söyledi.

Eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirten Bostan, "Her şey çok güzeldi. Gelmeye değer bir yer. Şu anda pistlerde kar seviyesi çok güzel. Bizim için yorucu bir gündü ama değdi." diye konuştu.

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